Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Önüne iki seçenek koydum, gitti yanlış seçeneği işaretledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da partisinin 1. Olağan Seyhan İlçe Kongresi'nde konuştu.

“ERDOĞAN, ÖZÜR DİLESİN İNANIN ÜLKE RAHATLAR”

“Çok basit bir tavsiyede bulunacağım” diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Kurun, faizlerin düşmesini istiyor mu? Ekonomik sistemin nefes almasını istiyor mu? O zaman iki üç dakikalık bir basın toplantısı yapsın, ‘Alanım ekonomi diyordum ama yanlış bir tezi dayattım' diye hatasını kabul etsin.

* Kongrede arkaya yazmışlar ya ‘güven ve istikrar'. Onun yerine şunu öneriyorum: ‘Özür diliyoruz'. İki kelime ya. İnanın ülke rahatlar.

“ERDOĞAN'IN ÖNÜNE İKİ SEÇENEK SUNDUM, GİTTİ YANLIŞ SEÇENEĞİ İŞARETLEDİ”

Erdoğan'ın “yüksek faiz enflasyonun sebebidir” sözlerini anımsatan Babacan, “Bu tezin doğruysa dön Merkez Bankası'na gereğini yap. Yok, eğer yanlışsa çık bir özür dile. Önüne iki seçenek koydum, gitti yanlış seçeneği işaretledi. Tuttu, Merkez Bankası başkanını değiştirdi. Artık öyle iki seçenek falan değil, tek seçenek ve tek cevap tavsiye ediyorum. ‘Özür diliyorum, yanlış yaptım' deyin şu ülke bir rahatlasın. Tek soru, tek cevap, kopyası da yazıyor. Çok zor değil ya” açıklamasında bulundu.

“İNSAN HAKLARI DENİNCE ELLERİ AYAKLARINA DOLAŞIYOR”

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesinin hukuksuz olduğunu savunan Babacan, şunları söyledi:

* Meclis ne zaman kendi tartışıp onayladığı sözleşmelerin fesih yetkisini tek bir kişiye devretti? Bu olsa dahi Meclis'te konuşulup tartışılması lazım. Gazi Meclisimizin başındaki kişi bırakın Meclis'in haysiyetini korumayı, Cumhurbaşkanı'na Meclis'i çiğnemesi için cesaret veriyor.

* ‘Anayasayı az çiğnedin, biraz daha çiğne' diye akıl veriyor. Meclis başkanını Cumhurbaşkanı işaret ederse, o da kendisini halka değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu tutar. Endişe ediyoruz. Acaba hedefte yine tek bir imzayla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni feshetmek mi var? İnsan hakları denince elleri ayaklarına dolaşıyor.

“CUMHURBAŞKANI DAHA NE YAPARSA ‘YA BU KADAR DA OLMAZ ARTIK' DİYECEKSİNİZ?”

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un konuya ilişkin açıklamalarını da eleştiren Babacan şunları kaydetti:

* Sayın Meclis Başkanı'na soruyorum. Yanıtını verin siz de kurtulun, biz de çenemizi boşuna yormayalım. Milletin kafasındaki karışıklığı da giderelim.

* Cumhurbaşkanı isterse neyi yapamaz? Cumhurbaşkanı daha ne yaparsa ‘Ya bu kadar da olmaz artık' diyeceksiniz? Devlet protokolünün tepesindeki iki isimden birisisiniz. 0001 nolu plakaya biniyorsunuz. Anayasayı ihlal etmesi için Cumhurbaşkanı'na destek vermek bir Meclis Başkanı'na yakışır mı?

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