Ali Babacan’dan Devlet Bahçeli’ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da adını geçirdi.

Bahçeli, konuşmasının ilgili kısmında önce Gelecek Partililere seslenerek, “Gelecek Partisi'nin yöneticilerine tavsiyem şudur; bu serokun (Ahmet Davutoğlu) yanında sakın konuşmayın, aman ha sır verme gafletine düşmeyin, dil ile düğümlenenin diş ile çözülemeyeceğini aklınızdan çıkarmayın” dedi.

Daha sonra, “Keza aynı şey selamsız Babacan için de geçerlidir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden olup Mısır'a vali olarak tayin edilen, ancak bir süre sonra Padişaha isyan ederek kendisini sultan ilan eden Hain Ahmet Paşa gibileri zamanında teşhis edilerek devlet ve siyaset hayatı onlara tümden kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BABACAN’DAN YANIT

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bahçeli'ye cevabını sosyal medya hesabından verdi. Babacan, “Krizlerin ortağı cehaletini yine gizleyemedi. Sorunların altına imza atanların, ülkeyi fakirleştirenlerin hakaretleriyle vakit kaybetmiyoruz. İlgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz” dedi.

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