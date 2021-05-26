Ali Babacan’dan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Tehditler fayda etmez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyaretinde karşılaştığı provokatif olaylara değinerek, “Gelin hanım beni (Akşener) Netanyahu’nun yanına koyuyor onun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ”

Erdoğan'ın sözlerine bir tepki de DEVA Partisi lideri Babacan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Babacan, “Cumhurbaşkanı'nın muhalefete tehditler savurması, ‘Bunlar iyi günleriniz' demesi demokrasimiz adına utanç vericidir. Endişeniz olmasın; bugünlerden demokrasimizi güçlendirerek çıkacağız. Ülkemiz hızla DEVA bulacak. Tehditler fayda etmez” ifadelerini kullandı.

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