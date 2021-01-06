Ali Babacan’dan parlamenter sistem açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk’te parlamenter sisteme geçiş çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Şu andaki Cumhurbaşkanlığı yetkileri, bir meleği oturtun, yoldan çıkarabilir” diyen Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na parlamenter sisteme geçişte 2 konuda taahhüt beklediğini söylediğini anlattı.

“BÜTÜN GENEL BAŞKANLARA ANLATTIM”

Babacan, şöyle konuştu:

*Her genel başkanın ziyaretinde kendilerine bu konuyu açtım. Dedim ki, ‘Parlamenter sistemi istiyoruz, tamam ama nasıl bir parlamenter sistem, temel ilkelerinin biraz daha net hale gelmesi lazım. İkincisi de mutlaka bir geçiş süreci tanımlanması lazım.’

*Parlamenter sistem istediğini söyleyen siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylarının geçiş süreciyle ilgili açık taahhütlere girmeleri gerekiyor.

*Ne kadarlık bir süre olacak? Nasıl başlayacak? Hangi kademelerden geçecek? Yeni sistem nasıl, hangi tarihte oluşacak? ‘Seçim + x süre’ diye tanımlanması lazım. Çok açık taahhütlerde bulunulması lazım.

*'Ben parlamenter sistem istiyorum ve cumhurbaşkanı adayıyım’ diye ortaya çıkan kişinin, ‘bir dakika ama parlamenter sisteme nasıl geçeceksin’ bunu mutlaka ortaya koyması lazım. Aksi halde ilelebet geçilmez, ben söyleyeyim. Bu gücü bir kere eline geçiren bir daha vermez.

*Görüşmelerimizin hepsine, bütün genel başkanlara ben bunun gerekli olduğunu anlattım. Biz çalışıyoruz ama ortak veya her partinin kendi çalışması olur, parlamenter sistem isteyen her partinin geçiş sürecini tanımlaması lazım. Bunu bir siyasi taahhüt olarak vatandaşlarımıza sunması lazım.

“REFERANDUMA GİTMESİ FAYDALI OLABİLİR”

Babacan, şöyle devam etti:

*Geçiş sürecinin çok farklı yolları var. Bir noktada yeni sistem ya meclis tarafından ya da referandumla bir şekilde tanımlanacak.

*Meclis bunu tek başına yapabilir. Ama önemli sistem değişikliğinin referanduma gitmesi faydalı olabilir.

*Referandumdan sonra da belli bir süre içerisinde mevcut yapının dönüşü mü olur, yoksa tekrar bir seçim mi olur onların hepsinin çalışılması lazım.

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