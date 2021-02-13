Aliağa’dan İdlip’e yardım tırları

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde Suriye'ye gönderilecek gıda yardımları için tören yapıldı. İdlip kentine yollanmak üzere hazırlanan yardım paketleri iki TIR'a yerleştirildi. TIR'lar kent meydanına getirildi, ses sistemi kuruldu ve tören gerçekleştirildi.

Demokrasi Meydanı'nda cuma namazı sonrası yapılan törene Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı (MHP'li) Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, kaymakamlık ve belediye bürokratları ile Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Kuzey Bölge Koordinatörü Ali Mamak katıldı. Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek dualar okudu.

KAYMAKAM : KOMŞU AÇKEN TOK YATMAYIZ

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman törende yaptığı konuşmada, “Bizim inancımıza göre sadaka vermek malını da sigorta etmektir. Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir milletin evlatlarıyız. Bu nedenle hayrat işinde koşan bir neslin çocuklarıyız. Bugün yapılan çalışma takdire değer bir çalışmadır. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

DERNEK SURİYE'YE İKİ BİN TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERDİ

Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Kuzey Bölge Temsilcisi Talha Eray Şengönül de “Önümüzdeki Mart ayında Suriye'deki mağdur ve mazlum kardeşlerimizin onuncu senesini geride bırakmış oluyoruz. Bizler kendi ekiplerimizle iki bin kadar yardım tırını Suriye'de ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Kıymetli Aliağa ve İzmir halkına, Aliağa Kaymakamına ve Aliağa Belediye Başkanımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“BUNU BİR ŞOV VE REKLAM ARACI YAPTILAR”

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, bu davranış biçimini eleştirerek,

“İnsani yardımlara elbette kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Ancak bunun bir popülist şov haline getirilip reklam aracı olarak gözümüze sokulmasına alışamadık, kabullenemedik. Kabullenmek de istemiyoruz zaten. Bizim anlayışımıza göre, yardım ve desteğin, şov yapmadan, ihtiyaç sahiplerini incitmeden yapılırsa bir anlamı vardır” dedi.

Dualar alet edilerek reklam yapıldığını öne süren Oğuzhan, “Her şeyi inanç kılıfıyla ambalajlayıp pazarlıyorlar. Oysa bizim inancımız ‘sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek' diye buyurur. Bunun adı insani yardım falan değil, resmen ve tek kelimeyle şovdur. Resme bakıyorsunuz, kaymakamından belediye başkanına, müftüsünden amirine ne kadar ilçe protokolüne dahil insan varsa orada, davulla zurnayla ‘sözde yardım' gönderiyorlar. Devletimizin resmi kurum ve kuruluşları dururken bir derneğin tanıtımında yer almak, onların şovuna alet olmak kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.

“ÖNCE KENDİ EVİMİZDEKİ YOKLUĞU BİTİRELİM”

Oğuzhan, Aliağa'da yoksuzluk ve açlıkla boğuşan yüzlerce vatandaş varken başka ülkelere yardım yapılmasını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, “Köylerde, sokaklarda, esnafımız arasında, sıkıntıya düşen o kadar çok insanımız var ki… Hele bu pandemi döneminde… Her birinin ayrı hikayesi, her birinin ayrı derdi var. Yani biz daha kendi evimizin ihtiyaçlarını tam karşılayamıyorken, kilerdeki unu, evdekilere yetmeyen ekmeği tutup başkasına veriyoruz. Eğer gerçekten ve samimi şekilde yardım etmek istiyorsanız ben size tek tek adres göstereyim, acı hayat hikayelerini anlatayım” dedi.

Oğuzhan, “Elbette ki Suriye'dekiler de insandır, onların da yardıma ihtiyacı vardır ama önce kendi evimizdeki yokluk ve yoksulluğu bitirelim. Sonrasında ne yapıyorsak da siyasi şova çevirmeden, reklam aracı yapmadan, insanları incitmeden yapalım” ifadelerini kullandı.