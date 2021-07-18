Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde yaşandı. S.Y. isimli kadın otomobiliyle, başka bir otomobile çarptı. iki araçta da hasar oluşurken, devriye gezen bekçiler kazayı kontrol etmek istedi. Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğunu düşünen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

S.Y., olay yerine polislerin çağrılması üzerine küfretmeye başladı. Bekçilere hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını savunarak aracına bindi. Test yapılan S.Y.’nin 2.85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. S.Y. önce hastane sonra da polis merkezine götürüldü. (DHA)