Altın fiyatları yeniden düşüşte: Çeyrek altının fiyatı 675 lira

Altın fiyatları haftaya yükselişli bir başlangıç yaptıktan sonra dün yeniden düşüş trendine girdi. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT

İstanbul Kapalıçarşı'da 416,30 liradan alınan gram altın 416,50 liradan, 2 bin 743 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 764 liradan, 379,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 383,70 liradan, 2 bin 681 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 701 liradan, bin 340 liradan alınan Yarım altın bin 350 liradan ve 670 liradan alınan Çeyrek altın 675 liradan satıldı.

DOLAR ENDEKSİNİNGÜÇ KAYBETMESİ ETKİLİ OLDU

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde dün 90,89 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü düşüşle tamamlayan dolar endeksinin düşüşünü ikinci güne taşıdığı ve bunun paralelinde kayıplarını telafi etmeye devam eden ons altının, 1840 seviyesi üzerine kadar çıktığı belirtildi.

“YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİN SINIRLI KALMASINI BEKLİYORUZ”

Dolar endeksinin 90,74 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,16 üzerinde olduğu ve yükseliş eğilimini koruduğunu belirtilen açıklamada, “ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. Diğer yandan, hatırlanacağı üzere dolar endeksi Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırmıştı.

Trend kırılmasının yarattığı yukarı yönlü momentum ve teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller çerçevesinde dolar endeksindeki geri çekilme eğiliminin sınırlı kalabileceği ve endeksin kısa vadede yeniden 91 üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz.

Bu gelişmeler paralelinde ons altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadeli görünüme bakacak olursak, teknik göstergeler altının ons fiyatının bugün içerisinde 1800 – 1860 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.” denildi.