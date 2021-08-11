Altındağ olayından sonra Mansur Yavaş’tan ‘acil eylem planı’ çağrısı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada Emirhan Yalçın'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen 2 yabancı uyruklu şüpheli, savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum" çağrısı yaptı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın (18) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada gözaltına alınan şüphelilerin tutuklandığı belirtildi. Başsavcılık açıklaması şöyle:

“Altındağ ilçesinde 10.08.2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Y.A.A. ve A.M.A., savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”

KORKU VE PANİĞE YOL AÇAN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ayrıca haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK 213. Maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Olay bütün yönleriyle araştırmakta olup her iki soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir” açıklamasında bulundu.

YAVAŞ: MİSAFİRLERİN ÜLKESİNE DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaşanan olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

“Altındağ’daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum.

“GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. “