Altındağ’da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara Altındağ ilçesinde kat karşılığı yaptırılacak olan konut inşaatı işi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 16:00'da Anafartalar Caddesi No.175 Samanpazarı/Ankara adresinde yapılacak.

İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne verilmesi gerekmektedir.

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