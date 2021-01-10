Altun’dan Kılıçdaroğlu’na: Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı;

“Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

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