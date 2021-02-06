Altun’dan Twitter’a tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlarla ile paylaşımlarına Twitter tarafından uyarı notu eklendi. Notlarda paylaşımların ‘taciz içeren davranış hakkındaki Twitter kurallarını’ ve ‘nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını’ ihlal ettiği belirtildi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez” dedi.

“ZİHİN VE DEĞERLER SÖMÜRÜSÜ”

Altun, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez.

* Toplumları ifsad etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı ‘sanal kaotiklik’ illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.

* Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar ‘zihin ve değerler sömürüsünde’ üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz” dedi. (İHA)