‘Amacımız güneş yapmaktı yıldıza dönüştü’

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Gülsüm G., Deniz K. Ve Yüksel P., avukatlarıyla birlikte geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de İstasyon Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından çocuk oyun alanındaki bir görselin, PKK terör örgütünün sözde amblemini içerdiği iddiasıyla şikayette bulunulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli kontrol mühendisi Deniz K. ile, projeyi yapan firmada peyzaj mimar olan Yüksel P. ve Gülsüm G. hakkında, ‘Silahlı terör örgütü propagandası' yapmak suçundan 1 buçuk yıldan 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

“TEPEDEN ÇEKİLDİKTEN SONRA BELLİ OLDU”

Kontrol mühendisi Deniz K., savunmasında, “Ben bunun başka şeylere çağrışım yapacağını düşündüm ve kaldırılmasını söyledim. Hiç birimiz bu düşüncede değiliz. Hepimizin de milliyetçi insanlar olduğumuza inanıyorum. Yağmurlar başlayınca kaldırılamadı. Süreç uzadı. Ve bu konu buralara geldi. Bu konu yüzünden burada olmaktan, böyle bir terör örgütüyle anılmak onur kırıcı. İlk etapta kimse bundan rahatsız olmadı. Ta ki belediye tepeden video çekene kadar. Tepeden çekildikten sonra belli oldu ve tepki geldi. Ben daha öncesinden, ‘neden bu renkler’ diye itiraz da ettim. Diğer kişilerin de bu terör örgütüyle yan yana gelecek insanlar değil.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ YILDIZ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEKTİ”

Peyzaj mimarı olduğunu, belediyelerle çalıştığını ve söz konusu projede, proje şefi olarak çalıştığını söyleyen Yüksel Pehlivan, “Ben bu işe sonradan dahil oldum. Bu sarı kırmızı şey bir güneşe benzetilecekti ama kenarlar tam olmadı, bu yüzden yıldıza döndü. Ve yeşil kısım aslında duvarda olacaktı. Sonradan proje bittiğinde kırmızı, sarı ve yeşil oldu. Böyle bir amacımız yoktu. Böyle bir konuda anılmak gerçekten çok üzücü. Amacımız yıldız şeklini değiştirmekti. Ben bu işi kendim ‘hadi söküp yeniden yapayım' diyemiyorum, yetkim yok. Projede küçük yıldızlar vardı, duvarda da küçük prens benzeri çizimler vardı ama tepe çekiminde kötü göründü. Ben de suç duyurusundan sonra öğrendim. Ben o sözde bayrak denilen şeyin nasıl göründüğünü bilmiyordum. Park sonrasında söküldü” dedi.

“GÜNEŞ YAPMAYA ÇALIŞTIM”

Müteahhit firmasında Peyzaj Mimar olduğunu belirten Gülsüm Güner, “Ben orada bir güneş yapmaya çalıştım. Aslında orada kullanılan renk kırmızı değil, kiremit kırmızısı olarak geçer. Yıldızın olduğu yer, gezegen konseptli yer, orayı biz boş bir duvar üzerine tasarım yaparız. Proje yapıldığında, Yüksel hanım aradı ve ‘Bunu hemen değiştirmemiz lazım. Terör örgütünün bayrağını anımsatıyor’ dedi. Ben o zaman fark ettim. Çocuklar için keyifli ve eğlenceli bir yer yapmak istedik ama konu üzücü bir yere geldi. Böyle bir konu ile anılmak çok onur kırıcı” dedi

Mahkeme heyeti, çocuk parkının son halinin fotoğraflarının dosyaya sunulmasını isteyerek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.