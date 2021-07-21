Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var… Bakan Koca’dan açıklama

Kaza, Onikişubat ilçesi İşbilir kavşağında meydana geldi. Pazarcık ilçesinden aldığı hastayı Kahramanmaraş'taki hastaneye yetiştirmeye çalışan Ufuk Karataşlı idaresindeki ambulans, İşbilir Kavşağı’nda E.D. idaresindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazada ağır yaralanan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı hayatını kaybetti. Yaralılardan E.D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Kaza sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2’si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın” dedi. İHA

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