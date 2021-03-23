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Amerikan savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Amerikan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Güncellenme: 09:49, 23/03/2021
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ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 Borda numaralı  ‘USS Thomas Hudner’ adlı füze fırkateyni iki gün önce Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz’e açılmıştı. Savaş gemisi bugün saat 07.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin ağır silahlar ile nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan firkateyn 3 gün sonra Karadeniz’den ayrılarak Marmara Denizi’ne açıldı. (DHA)

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ABD Afrika Avrupa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istanbul Rusya
Yayınlanma Tarihi:09:29,