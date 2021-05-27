Amirallerin avukatından çağrı: Bulundukları illerde ifadeleri alınsın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Nisan'da 104 emekli amiralin yayımladığı ‘Montrö bildirisi' ile ilgili TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan ‘Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı amiraller gözaltına alınıp ifadesi alıdıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bugün ifadesi alınmayan 84 emekli amiralin daha ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Bildiriye imza atan bir kısım amiralin avukatı olan Hüseyin Ersöz, en genci 60 yaşında olan ve birçoğunun da çeşitli sağlık sorunları bulunan amirallerin bulundukları illerde değil de Ankara’da ifadeye çağrılmalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıkama yapan Avukat Hüseyin Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

* Emekli Amirallerin “Kamuoyu Duyurusuna” ilişkin soruşturmada ifade alma işlemlerine yeniden başlandı. Bugün emniyette 8 kişinin ifadesi alındı. Sonraki günlerde de ifade alma işlemlerine devam edilecek. İfadesi alınan kişiler arasında 85 yaşında bir emekli amiral de var.

* İfade alma işlemlerinin Ankara'da yapılmasını anlamak ise çok güç. En genci 60 yaşında olan, birçok sağlık sorunu ile boğuşan bu kişilerin, pandemide yaşadıkları illerde ifadelerinin alınmasını sağlamak zor olmamalı. Hele ki sadece bir “basın açıklamasıyla” suçlanırlarken!

* Bir kez daha ifade edeyim ki, tamamen mesleki duyarlılık ve devletin menfaatlerini gözeten bir hassasiyetle kaleme alınan bir barışçıl metinden “darbe paranoyası” üretmek ve “suç için anlaşma” olarak nitelendirmek hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmıyor.

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