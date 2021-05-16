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Ana-oğul, 25 gün arayla coronadan öldü

Giresun'un Güce ilçesinde Ayşe Zor (88) ve oğlu Bilal Zor (64), corona virüsü nedeniyle 25 gün arayla hayatını kaybetti.

Güncellenme: 19:50, 16/05/2021
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Ana-oğul, 25 gün arayla coronadan öldü

İlçeye bağlı Giyimli Mahallesi’nde oturan Ayşe Zor, 15 Nisan’da Covid-19 teşhisi konularak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Ayşe Zor, 21 Nisan’da doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

OĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ

İlçede toprağa verilen anne Ayşe’nin oğlu  Bilal Zor da corona virüse yakalanınca, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 29 gündür tedavisi süren Bilal Zor, bu sabah hayatını kaybetti. İlçede kılınan cenaze namazının ardından Bilal Zor, annesinin yanına defnedildi. DHA

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