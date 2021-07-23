Anadolu Etap mevsimlik-geçici işçi alımı yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kazanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:44/A Mersin adresinde kurulu, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'de, Ağustos – Eylül 2021 tarihinde işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır.

Listede ismi bulunan kişilerin ayını şekilde tekrar çalışmak istemesi halinde şirket İnsan Kaynakları Departmanı'na ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

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