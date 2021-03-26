Anadolu kar altında… Soğuk, tipi, buzlanma!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısının sonrasında Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Batı Karadeniz Sahil yolunun Bartın-Kurucaşile bölümünde de kar yağışı etkili olurken Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık kalmasını sağlamak üzere kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Karaman'da ve yüksek kesimlerde sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan bin 650 rakımlı Sertavul geçidinde ise zaman zaman oluşan yoğun tipi ve buzlanma ulaşımın aksamasına neden oluyor. Karaman ile Mersin sınırı arasında kalan 2 kilometrelik kısımda tipi ve buzlanmadan kaynaklı olarak büyük araçlar rampayı tırmanamayarak yolda kalıyor.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar Amasra yol ayrımında yolda kaldı. Bostanlar mevkiinde bir otomobil ve bir tırın yolda kalması nedeniyle Amasra yönüne ulaşım alternatif yoldan sağlandı. Kurucaşile istikametine seyir halinde olan ve kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen araçlar ise geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

Otomobili ile yolda kalan bir sürücü, “Şu anda Amasra yolumuz kapalı tır kayması sonucu. Sabahleyin burada bir kaza oldu. Muhtemelen yarın bu kar ydağışı etkisini kaybedecek. Ama sürpriz oldu yani. Bugün sabah başlayan kar yağışının bu kadar etkili olacağını beklemiyorduk” Dedi.

Kar yağışı nedeniyle Bartın genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. (İHA)