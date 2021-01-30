Anadolu’nun Uğur’u okuyucuyla buluştu

İlk uluslararası televizyon haberciliği ödülü sahibi olan Dündar'ın bu büyük başarılarının aksine ne kadar mütevazı olduğunu ayrıntılarıyla anlatan kitap “Uğur Dündar şerefli yaşanmaya adanmış bir hayat demektir” cümlesiyle başlıyor.

TRT'de canlı yayınlanan ilk olimpiyat sunumundan yıllarca seyirciyi ekrana kilitleyen Arena programına kadar başarılarla dolu bir ömür anlatılıyor. Kitapta Dündar'ın çağdaşlıktan, aydınlıktan, Atatürk'ün yolundan ayrılmadığı vurgulanıyor ve şöyle deniyor: “Zamanında ülkenin en ünlü yıldızlarıyla başrol oynadığı filmden hareketle devam edip rahat bir yaşam sürmek yerine o; halkın arkasında durmayı, siyasetçi-işadamı-mafya üçgeninin ayağına basmayı; tehditler karşısında dimdik kalmayı tercih etti.”