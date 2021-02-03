Berberoğlu kararında Anayasa Mahkemesi’nden ders niteliğinde uyarılar

Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, esas yönünden yaptığı değerlendirmede ders niteliğinde tespitlerde bulundu:

İLK DERECE MAHKEMESİ ANAYASA’YI HİÇE SAYDI: İlk derece mahkemesinin Anayasa'nın sözüne açık bir şekilde aykırılık oluşturan ve dahası Anayasa hükümlerini hiçe sayan bir biçimde başvurucu hakkında yargılanmanın yinelenmesine yer olmadığına ve ayrıca mahkumiyet hükmünün aynen infazına karar vermesi; bu karar uyarınca da başvurucunun ceza infaz kurumunda hükümlü satatüsünün devam etmesi, başvurucu yönünden Anayasa'da güvence altına alınmış olan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin tüm güvenceleri anlamsız ve işlevsiz hale getiren bir niteliğe sahiptir.

HERKESİN SADAKAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR: Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi'ne ait bir görev değildir. Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, gerçek ve tüzel kişilerin Anayasa'yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır.

TBMM VE HSK’NIN DA GÖREVİ: Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, ilgileri olduğu ölçüde başta TBMM ile Hakimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir.

DURMA KARARI MECBURİDİR: Bu bağlamda anılan kararda Anayasa Mahkemesi tarafından hükmedilen yeniden yargılama kararı uyarınca ilk derece mahkemesince yeniden yargılamayla ilgili işlemlerin yerine getirilmeye başlanması ve yasama dokunulmazlığı dolayısıyla durma kararı verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

HAK İHLALİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği hüküm şöyle:

Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa'nın 67'inci maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine,

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

KARAR HSK, BAKANLIK VE TBMM’YE DE GÖNDERİLDİ

Anayasa Mahkemesi eşine sık rastlanmayan bir şekilde kararın, bir örneğinin bilgi için ve ilgileri nedeniyle TBMM, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmesine de karar verdi.

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