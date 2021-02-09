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Aniden çıkan otomobil motosiklet sürücüsünün ölümüne yol açtı

Konya'da feci kaza... Ara yoldan ana yola dönüş yapmak isterken seyir halindeki motosikletliye çarpan Temel Peker, sürücünün ölümüne yol açtı.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 12:37, 09/02/2021
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Aniden çıkan otomobil motosiklet sürücüsünün ölümüne yol açtı

Olay, Konya’nın Meram ilçesinde meydana geldi. Temel Peker idaresindeki otomobil ara yoldan çıktığı sırada seyir halindeki Fatih Mehmet Kara’nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Başında kask bulunan Kara, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Temel Peker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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