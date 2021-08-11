Ankara Altındağ’da iki kişiyi yaralayan yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün akşam iki grup arasında yaşanan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Ankara Valiliği yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* 10.08.2021 günü 21:30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır.

* Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır.

* Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir.