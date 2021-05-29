Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar, 14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

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