Prof. Dr. Naci Görür ve uzmanlar Ankara depremini yorumladı

Ankara’da saat 22:53’te gerçekleşen Kalecik ilçesi merkezli depremle ilgili deprem uzmanları görüşlerini paylaştı.

“KUZEY ANADOLU FAY HATTI’NA UZANIYOR OLABİLİR”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin Ankara-Kalecik mıntıkasında oluştuğunu belirterek, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığına dikkat çekti.

Görür, “Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF'a kadar uzanıyor olabilir. Kalecik’te sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale'de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir” görüşünü paylaştı.

“BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ ZAYIF”

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, “Ankara Kalecik depremi (M4.5) ardından büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor” açıklamasında bulundu.

“HASAR YAPMASI BEKLENMEZ”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise, “Deprem, aktif olan Çankırı Fayı’nın güney ucunda. Kalecik ve çevresinde kuvvetle hissedilmiştir. Orta kuvvette bu depremin hasar yapması beklenmez. 2,8 ve 2,0 büyüklüğünde 2 tane artçı depremi var. 2,8 ve 2,0 büyüklüğünde 2 tane artçı depremi var. Depremin 21:02’de 1,7 büyüklüğünde bir öncü depremi olmuş” bilgilerini paylaştı.