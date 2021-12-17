Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı. Savcılık, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren kodlama, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 30 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi” denildi.