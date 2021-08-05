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Ankara Valiliği duyurdu! Girişler 15 Eylül’e kadar yasaklandı

Ankara valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

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Ankara Valiliği duyurdu! Girişler 15 Eylül’e kadar yasaklandı

Son günlerde artan orman yangınları sonrası Ankara Valiliği ormanlara girişleri yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında, yasaklanmıştır.

*Belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılması yasaklanmıştır.

*Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00- ­20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir.

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