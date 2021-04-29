Ankara Valiliği’nden ‘görev belgesi’ açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için muafiyet getirilen sektörlerde çalışanlar hakkında yeni kararlar alındı.

DAHA ÖNCEKİ BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ 2 MAYIS’TA SONA ERECEK

Buna göre; muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince daha önce verilen tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’te sona erecek. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e- Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e- Başvuru sistemi üzerinden ‘görev belgesi’ başvurusunda bulunacak.

Başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. Yapılacak sorgulamalar sonucunda aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

İŞ YERİ YETKİLİSİNE İMZALATILACAK

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, iş yeri yetkilisine imzalatılacak.

BİR SEFERLİĞİNE ELLE DOLDURULABİLECEK

Başvuruda bulunacak çalışanın e-Başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu elle doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisi tarafından imzalanarak düzenlenebilecek.

İş yeri yetkilisi, belgede belirtilen kişinin, yetkilisi olduğu iş yerinde çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişinin ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan personelin yanında bulunacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

Görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan, belgesini ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik, yanlış bilgi veren iş yeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

GÜZERGAH, EV VE İŞ YERİ İLE SINIRLI OLACAK

Asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan ‘kamu personeli görev bildirim belgesi’ düzenlenecek. Bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

Ayrıca; Ankara’da ikamet edip iş yeri Ankara’ya sınır veya komşu illerde olan kişilerin, işe geliş gidişinin düzenli olarak günlük yapılması halinde işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirlerarası seyahat iznine tabi olmayacak. DHA