Ankara ve Bolu’da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın(Cumartesi) öğleden itibaren Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu'nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.