Ankara ve İzmir’de Boğaziçi protestolarına polisten müdahale

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik Ankara'da yapılan eyleme polis, plastik mermi ve biber gazlıyla müdahale etti.

Eylemcilerin Çankaya Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak istediği, polisin buna izin vermeyerek müdahale ettiği öğrenildi.

Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin birçok kişiyi ters kelepçe yaparak gözaltına aldığı görüntülere yansıdı.

İzmir’in Alsancak ilçesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde saat 18.00 itibarıyla Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis tarafından müdahale edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla saat 15:00 sıralarında Ankara Kızılay bölgesi ve çevresinde toplanan 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek görevli personelimize sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 30 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten işlem başlatılmıştır. Ayrıca, Müdürlüğümüzde gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüştürülmediği yönünde bazı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Gözaltı süreci hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmektedir” denildi.