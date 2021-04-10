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Ankara’da 21 bina tahliye edildi

Ankara’nın Çankaya İlçesi'nde çökme tehlikesi nedeniyle 21 bina boşaltıldı.

Güncellenme: 06:59, 10/04/2021
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Ankara’da 21 bina tahliye edildi

Ankara’da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 21 bina boşaltıldı. Boşaltılan binaların önünde dev yarıklar meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan asfalt ve bina arasında dev yarıklar meydana geldi. Binaları çökme tehlikesi nedeniyle boşaltan Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Bina önünde bulunan asfalt yolun ayrıldığı görüntüler korkuttu.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı Apartmanı’nın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. (İHA)

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Ankara Çankaya cep telefonu İçişleri Bakanı Polis Süleyman Soylu
Yayınlanma Tarihi:06:42,