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Ankara’da 3 yavru köpek yol kenarında ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında 3 yavru köpek ölü bulundu. Donarak öldüğü ileri sürülen köpeklerin ölüm nedeni inceleme sonucu belirlenecek.

Güncellenme: 17:24, 20/02/2021
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Ankara’da 3 yavru köpek yol kenarında ölü bulundu

Şehit İsmail Başaran Caddesinde yol kenarında 3 yavru köpeğin öldüğünü gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Altındağ Belediyesi ile Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Öldüğü belirlenen köpekler, detaylı inceleme için Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne götürüldü.

“7 TANE VARDI, 3’Ü ÖLMÜŞ”

Köpeklerin bulunduğu yerde oturan Muhammet Güllük, köpeklerin donarak öldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

* Hava çok soğuk olduğu için olmuş. Biz görünce yanlarında ateş yaktık. ‘Belki onları tekrar yaşatırız’ dedik; ama yaşamadı.

* En son dün akşam gördük. Kar çok yağıyor, hava da çok soğuk olduğu için olmuş. Öldükleri yerde yaşıyorlar. 7 tane vardı, 3’ü ölmüş. DHA

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