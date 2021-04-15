Ankara’da eczanelerin çalışma saatleri değişti

Kısmi kapanma sonrasında eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi. Yeni mesai saatleri Ankara Eczacı Odası paylaşıldı. Ankara’nın yanı sıra Kırıkkale’deki eczanelerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine ‘kısmi kapanma’ konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 2 haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale’deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

Ankara Eczacı Odası’nın açıklaması şu şekilde;

“13.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden yapılan açıklamayla 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik kararlar doğrultusunda, Ankara ve Kırıkkale illerindeki eczane çalışma saatleri bugün itibari ile Hafta İçi 08.30 – 18.00 ve Cumartesi 09.30 – 17.00 olarak düzenlenmiştir.

Not: Odamız; Hafta içi 09.00 – 17.00 ve Cumartesi günü 09.30-13.30 saatleri arasında, Sıralı Dağıtım Birimi (Mor Turuncu Reçeteleri) ise 24 saat hizmet verecektir.”