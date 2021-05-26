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Ankara’da El Nusra operasyonu: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.

Güncellenme: 10:15, 26/05/2021
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Ankara’da El Nusra operasyonu: Gözaltılar var

Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen şüpheliler eş zamanlı olarak gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Başsavcılık tarafından konuyla ilişin yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin 26.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:09:41,