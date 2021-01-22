Ankara’da FETÖ şüphelisi 44 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü yargı sınavındaki usulsüzlük ile ilgili bu sabah Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

44 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa Geçiş Sınavı’nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında 22.01.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

SAMSUN’DA BİR HAKİM GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Samsun’da eski Kavak Hakimi S.A. da Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)