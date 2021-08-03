Ankara’da havai fişek ve mangal yasağı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, havai fişek kullanımına ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ile ateş yakılmasına ara verdiklerini duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” dedi.