Ankara’da işyeri ve arsa ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kalecik Belediye Başkanlığı Encümenin 12.07.2021 tarih ve 2021/31 ile 2021/32 sayılı kararları; Mülkiyeti Belediyemize ait Şenyurt Mah. Çanşa Mahallesi işyerleri ve Saray Mahallesindeki arsanın 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Sureti ile kiralanmasına karar verilmiştir.

İhale 28.07.2021 tarihinde Saat:14:00’de gerçekleştirilecek. İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Kalecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabilirler.

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