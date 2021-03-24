Ankara’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyardığı kar yağışı Ankara’yı etkisi altına aldı. Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Şehri beyaza bürüyen kar, trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi.

Rakımı yüksek olan ilçelere daha yoğun yağan kar, cadde ve sokakları kaplayarak yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Gün boyu sürecek olan kar yağışına karşı yetkililer sürücüleri uyardı. Belediye ekipleri de tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalara devam etti.

KAR KENT MERKEZİNE KADAR İNDİ

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı. Kocaeli kent merkezlerine yakın kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. (İHA)



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