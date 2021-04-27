Ankara’daki casus avı! 9 kişi aranıyor

Geçen ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin’ ve ‘askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alınan iki emekli albay, bir emekli astsubay, bir sivil tutuklanmıştı.

Operasyonda ele geçen dijital veriler Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerince incelendi. Elde edilen veriler ve mesaj trafikleri detaylı inceledi. Çok sayıda çok gizli olduğu değerlendirilen mesajlar deşifre edildi.

YABANCI ŞİRKETLERE AKTARMIŞLAR

Deşifre edilen mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere Terörle Mücadele, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde komisyon kuruldu. Komisyon, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti.

Komisyon raporları doğrultusunda genişletilen delillendirme çalışmaları neticesinde dokuz şüphelinin daha yakalanması için operasyon düzenlendi. Altı şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (İHA)

