Ankara’nın dört bir yanına ücretsiz internet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” diyerek ilk etapta 35 meydanda ücretsiz internet hizmeti sağlanacağı açıklamasının ardından Başkent'te ücretsiz internet ağı yaygınlaşmaya devam ediyor. Ankara'da ücretsiz internet hizmeti verilen meydan sayısı kısa sürede

Ücretsiz wi-fi ağı son olarak Batıkent Murat Karayalçın Meydanı ve Etimesgut Tren Garı bölgesinde aktif hale getirildi. Böylece ücretsiz internet hizmeti verilen meydan sayısı kısa sürede 30'a yükseldi.

Toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaşırken, wi-fi uygulamasının aktifleştirildiğine ilişkin veriler ise “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden paylaşılıyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz wi-fi uygulaması kapsamında kalan 5 meydanda da kısa sürede internet erişimi sağlanacak. FAZ1 çalışmaları kapsamında yer alan Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ile Çayırhan Kent Meydanı da kısa süre içinde internet erişimine açılacak.