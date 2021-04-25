Ankara’yla ilgili korkutan uyarı: Alarm veriyor

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak kentteki yoğun bakım servislerinin alarm verdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada “Ankara'da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor. Ankara'da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor” denildi.

“SAĞLIK BAKANI İNKAR ETSE DE…”

Ankara Tabip Odası açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

*Sağlık Bakanı inkar etse de kendisine bağlı üst düzey yetkili bunun aksini söylüyor. İkisinden biri gerçeği ifade etmiyor ya da gerçeği toplumdan gizliyor, doğru söylemiyor.

*Üst düzey bürokrat özel sağlık kuruluşlarından rica minnetle yoğun bakım yatağı talebinde bulunuyor.

*Sağlık emekçilerinden aldığımız bilgiye göre Ankara'da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor. Bu durum Sağlık Bakanlığı bürokratının söylemlerini doğruluyor.

BAKAN ÇAĞRI YAPTILAR

Sağlık Bakanlığı’na bağlı üst düzey bir bürokratın, özel sağlık kuruluşlarından yoğun bakım talebi istemesini de Ankara Tabip Odası şu ifadelerle paylaştı:

*İşte Sağlık Bakanlığı’na bağlı üst düzey bir bürokratın özel sağlık kuruluşlarından yoğun bakım talebi karşısındaki acizliğini gösteren ifadeler: ‘Şu an itibariyle kriz koordinasyon merkezinde 30 Covid yoğun bakım hastası beklemektedir. Sizden ricam bugün hızlıca aksiyon alarak bu hastalarımıza yer bulup yerleştirmenizdir. Lütfen yoğun bakımlarınızı gözden geçirerek Kriz Koordinasyon Merkezimizle iletişime geçip alabileceğiniz hastaları alınız’ Sağlık hakkı yasal bir haktır.

*Her yurttaş eşit ve ücretsiz sağlık hakkına erişmelidir. Topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Özel sağlık kuruluşlarını derhal kamulaştırın, şayet bunu yapamıyorsanız derhal gereğini yapın istifa edin.

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