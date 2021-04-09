Haftanın cuma mesajları: Resimli cuma mesajları ile güzel dileklerinizi paylaşın

İslam aleminde önemli yeri olan cuma günlerinde binlerce kişi yakınlarına iyi dileklerini iletmek için cuma mesajları gönderiyor. Paylaşımlar özellikle sosyal medya üzerinden yapılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını bulabilir ve sevdiklerinize iletebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

* Rabbim sen insanları, hayvanları ve doğayı yarattın. Evreni bizlere hediye ettin. Bizim görevimiz de bunu korumaktır. Hayırlı cumalar”

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Kalbinizin kapılarını sonuna kadar iyiliğe açtığınız bir cuma olması dileğiyle

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

* “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı Cumalar dilerim.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız mübarek olsun!

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİNE DAİR

Cuma günü, Peygamber Efendimiz tarafından ifade edildiği gibi üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gündür. Cuma; kelime olarak “toplamak, toplanmak” anlamlarına gelir. Peygamber Efendimiz (SAV) Cuma günü hakkında, “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı.” buyurmuştur. (Müslim, Cum'a, 18)