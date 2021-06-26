Anne, Babacan’a dert yandı: Çocuğum depresyona girecek, çözüm bulun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Narlıdere ilçe kongresi sonrasında İzmir'de esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

“UZAKTAN EĞİTİMLE SINAVA HAZIRLANAMDILAR”

Üniversite sınavına girecek çocuğunun uzaktan eğitim süresince sınava yeterince iyi hazırlanamadığını söyleyerek gençlerin psikolojilerinin bozulmasından endişe ettiğini söyleyen bir anne, Babacan'a şöyle dert yandı:

* Çocuklar iki yıldır uzaktan eğitim alıyorlar. Sınava hazırlanamadılar. ‘Dershaneleri kaldırıyoruz' dediler sadece fiyatlarını artırdılar. Soruları giderek daha da zorlaştırdılar.

* Çocuklar geçmiş yılların sorularına ve bu yılın sorularına bakıyor, arada uçurumlar var. Benim çocuğum depresyona doğru gidiyor. Bakın randevu aldım. Buna bir çözüm bulun.

“ÇALIŞACAĞIZ”

Babacan ise kendi kızının da bu yıl üniversite sınavına gireceğini söyleyerek, ailelerin endişelerini paylaştığını belirtti, “Gençlerimizin geleceği için çalışacağız” dedi.