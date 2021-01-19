Anne ve oğlu 2 gün arayla corona virüsünden hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Güney Şahbaz ve annesi Hane Şahbaz bir süre önce bazı şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu.

Anne ve oğluna yapılan testin ardından her ikisinin de corona virüsüne yakalandıkları belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan Hane Şahbaz 2 gün önce, oğlu Yılmaz Güney Şahbaz ise bugün hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden anne ve oğlu için belediyenin sosyal medya hesabından taziye dileklerinde bulunan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, mesajında “Kırkısrak Mahallemizden Hane Şahbaz ve oğlu Yılmaz Güney Şahbaz korona hastalığından dolayı hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Kendilerine Allah’tan rahmet sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı dileriz. Mekanları cennet olsun İnşallah” ifadelerine yer verdi.

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