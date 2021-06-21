Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anne ve oğlunun cesetlerinin başında tüyler ürperten not

İstanbul Beylikdüzü'nde bir dairede anne ve oğlunun cesetleri kapısında 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' notu yazan odalarda bulundu.

Güncellenme: 07:36, 21/06/2021
HaberlerGündem
Anne ve oğlunun cesetlerinin başında tüyler ürperten not

Olay dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın ikinci katındaki daireden koku gelmesi üzerine meydana geldi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polisler çilingir yardımıyla daireye girdi. Oda kapısında asılı notta ‘Bomba düzeneği var yaklaşmayın’ yazısını gören ekipler binayı tahliye etti.

Bomba imha uzmanı polis ekiplerin incelemesi sonrası herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Diğer odalara da giren polis ekipleri anne Münevver Ertem (60) ve oğlu Ertan Ertem’in (40) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Odada iki adet tabanca bulunduğu öğrenildi. Cesetler morga kaldırılırken, polis ekiplerinin detaylı incelemesi devam ediyor. (DHA)

 

İlginizi ÇekebilirKomşuda vahşet: Yunanistan'da kan donduran cinayetKomşuda vahşet: Yunanistan'da kan donduran cinayet
anne Beylikdüzü bomba Cinayet istanbul Polis uyuşturucu Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:07:29,