Anne ve oğlunun cesetlerinin başında tüyler ürperten not

Olay dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın ikinci katındaki daireden koku gelmesi üzerine meydana geldi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polisler çilingir yardımıyla daireye girdi. Oda kapısında asılı notta ‘Bomba düzeneği var yaklaşmayın’ yazısını gören ekipler binayı tahliye etti.

Bomba imha uzmanı polis ekiplerin incelemesi sonrası herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Diğer odalara da giren polis ekipleri anne Münevver Ertem (60) ve oğlu Ertan Ertem’in (40) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Odada iki adet tabanca bulunduğu öğrenildi. Cesetler morga kaldırılırken, polis ekiplerinin detaylı incelemesi devam ediyor. (DHA)