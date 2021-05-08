Anneler günü ne zaman, yarın mı? En güzel Anneler Günü mesajları…

Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2021 yılında 9 Mayıs olarak kutlanacak. Tam kapanma sebebiyle aynı tarihte tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. Uzmanlar Anneler Günü hediyesi için internet siteleri üzerinden yapılan satışlar hakkında uyarıyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 9 Mayıs Pazar 2021′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE ŞİİRLERİ

* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

*Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

*Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

*Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim… Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

Aşık Veysel Şatıroğlu – Anama

Emzirdi salladı uyuttu Anam

Doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam

Necip Fazıl Kısakürek – Anneciğim

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! …

Ümit Yaşar Oğuzcan – Anacığım

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

Sokağa çıkarken “Yavrucuğum üşütme” derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul’dan

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

Faruk Nafiz Çamlıbel – Anne

Uyusun da büyüsün

derdin büyüdüm anne.

Bana o ak sütünden

Verdin, büyüdüm anne.

Uykuma yıldızları

Serdin , büyüdüm anne.

Anne güzelliğine

Erdin, büyüdüm anne.

Cahit Sıtkı Tarancı – Anne Ne Yaptın?

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?

Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı

Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim.

Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?

Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?

Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün.

Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?

Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat?

Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi?

El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat

Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi?

Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim

Anne istemiyordum ne tacı ne sarayı

Anne karnında fazla yaramazlık mı ettim?

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

Sezai Karakoç – Anneler ve Çocuklar

Anne öldü mü çocuk

Bahçenin en yalnız köşesinde

Elinde siyah bir çubuk

Ağzında küçük bir leke

Çocuk öldü mü güneş

Simsiyah görünür gözüne

Elinde bir ip nereye

Bilmez bağlayacağını anne

Kaçar herkesten

Durmaz bir yerde

Anne ölünce çocuk

Çocuk ölünce anne

HEDİYE ALIRKEN DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN

İnternetten alışveriş yapan kişiler, çoğu zaman sipariş verdiği ürünlerin aksine ya kalitesi düşük ya da farklı ürün teslim aldıkları yönünde yoğun şikayetlerde bulunuyor.

Ayrıca, kredi kartı veya banka hesap bilgileri dolandırıcılar tarafından ele geçirilen kişilerin hesaplarının boşaltılması ise daha büyük kayıplar yaşatıyor.

“KENDİ HACKERİMİZİ KENDİMİZ OLUŞTURMUŞ OLUYORUZ”

Özel günler başta olmak üzere internetten alışveriş yapan tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “Kötü niyetli kişiler maalesef özel günleri kolluyor. Annemizi sevindirelim derken hem annemiz hem de biz üzülen tarafta olacağız. İki şekilde dolandırılıyoruz. Dolandırıcıyı ya kendimiz tespit ediyoruz ya da dolandırıcı bizi tespit ediyor. Arama motoruna her hangi bir alışveriş sitesinin ismini yazdığımızda ya da almak istediğimiz bir ürünü aratmak istediğimizde sponsorlu reklamlar çıkıyor. Biz bu sponsorlu reklamların doğruluğunu sorgulamıyoruz. Bu reklamlara tıkladığımızda kendi hackerimizi kendimiz oluşturmuş oluyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi verdiğimizde bütün bilgilerimizi kaptırmış oluyoruz” dedi.

“TELEFON REHBERİNİZİ KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN ELLERİNE VERMİŞ OLABİLİRSİNİZ”

Siber saldırganların alışverişin yoğun olduğu dönemi fırsata çevirmek için strateji geliştirdiklerine değinen Demircan, “Anneler günü hediye kampanyası büyük markalardan yapılıyormuş gibi insanlara SMS'ler gönderiliyor. Sosyal medya hesaplarında reklamlar görünüyor. Ünlü markanın ürününü ucuza almak için linke tıkladığınızda telefon rehberinizi kötü niyetli kişilerin elline vermiş olabilirsiniz. Büyük firmalar kesinlikle ücretsiz ürün dağıtmaz. Burada dikkat etmemiz gereken şey ürünün gerçek sitesine girmek. Genellikle Anneler Günü’nde çiçek ya da teknolojik ürünler alıyoruz. İnsanlar, online çiçek servisleriyle alakalı çok ciddi dolandırıcılığa maruz kalabilirler. Teknolojik ürünlerde bin liralık ürünü 100-200 liraya hiç kimse vermez. Bu tarz kampanyaların olduğu sayfaları direk kapatın. Annesine takı almak isteyenler online alışverişe dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

“EN SAĞLIKLI YÖNTEM MOBİL UYGULAMAYI TERCİH ETMEK”

Siber saldırganların kurbanı olmamak için başta girilen sitenin gerçek olup olmadığını doğrulamak gerektiğine dikkati çeken Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan sözlerine şöyle devam etti:

* Alışveriş yaptığımız sitelerin devlet tarafından sağlanan güven damgasının olup olmadığını mutlaka kontrol etmeliyiz.

* Bu sitelerde dolandırılma olasılığı çok daha az olacaktır. Dolandırıcıların kullandıkları en önemli yöntem web sayfalarının sahtelerini yapmak. Alışverişler için yapılabilecek en sağlıklı yöntem mobil uygulamayı tercih etmek olacaktır. Mobil uygulamalar bir dizi kontrolden geçiriliyorlar.

* Alışverişlerde gerçek kredi kartını kullanmayın. Sadece aktardığımız kadar parayı kullanabileceğimiz kartları kullanırsak bir dolandırma durumunda zararımız daha az olacaktır.

* Anneler Günü hediyesi olarak kozmetik ürünler çok tercih ediliyor. Fiyatlar çok iyi analiz edilmeli. Fiyatları düşük ürünler alarak sevindirmek istediğimiz annemizin sağlığıyla da oynamış oluruz.

* Bu hesapların büyük bir kısmı ciddi takipçi sayılarına sahipmiş gibi görünürken aslında satın alınmış bot takipçiler tarafından takip ediliyorlar.

* Sayfaya bakıldığında güven sağlaması için bu yöntemi kullanıyorlar. Alışverişler için genellikle link gönderip kredi kartı bilgisine sahip olmak üzerine çalışan dolandırıcı sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olunmalı.

* Kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli. Güncelleme alabilen ve düzenli olarak güncellenen telefonlar ile alışveriş yapmak bu tarz oltalama saldırılarına karşı koruyacağı gibi, hacklenme potansiyelini de düşürecektir.

“DOLANDIRICILAR TEKNİK YÖNLERİ GÜÇLÜ OLAN KİŞİLERDİR”

İnsanları dolandırıcılığa maruz bırakan kişilerin aslında tamamen teknik bilgisi yüksek kişiler olduğunu vurgulayan Demircan, “Dolandırmanın ne demek olduğunu psikolojik yönleriyle çok iyi bilen ve insanları kandırmayla alakalı alabilecekleri eğitimi kendi kendine alarak geliştirmiş insan olmanın yanında aynı zamanda da teknik yönleri güçlü insanlar. Bunları yapabilmek için belli bir teknik güce sahip olmak gerekiyor. Bizi dolandıran insanlar sokakta yanımızdan geçen insanların ötesinde insanları nasıl dolandıracağını bilen ve gerçekten teknik insanlar” dedi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise özel günlerde insanların sevdiklerini mutlu etmek isterken ihtiyaçlarını da iyi belirleyip iyi piyasa ve fiyat araştırması yapmaları gerektiğini söyledi.

Özel günlerde kötü niyetli kişi ve firmaların, tüketicileri mağdur ettiklerini dile getiren Küçük, “Pandemi dönemiyle birlikte internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi oranda artış var. Bu dönemde de dolandırıcılar maalesef boş durmuyorlar. Bazen dolandırıcılar ünlü alışveriş sitelerini kopyalayıp sahtesini yapabiliyorlar. SMS ve E-postalarla şifreleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Tüketiciler kendilerine gönderilen mesajlara itibar etmesinler. Güvenilir sitelere, kurumsal kimliği bilinen ve daha önce alışveriş yaptıkları siteleri tercih etsinler. Fiyat karşılaştırması yapsınlar. Alışveriş yaparken kontrollü teslimatı seçsinler. Kapıda ödeme seçenekleri tercih edilebilir. 14 gün içerisinde cayma hakkı var. Olumsuz bir durum karşısında Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabilir” diye konuştu. (DHA)