Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Uğur Biroğlu iddiaya göre, 26 Ocak günü saat 06.30 sıralarında kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti.

ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI

Biroğlu daha sonrasında konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu’yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu’yu (70) koli bandıyla boğarak öldürdü.

Annesini ve ağabeyini öldüren Biroğlu, bir süre sonra kendisini polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Uğur Biroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Biroğlu'nun ‘canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Biroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.