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Annesini bıçakladı, serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da, uyuşturucu almak için istediği parayı vermediği gerekçesiyle annesi Meryem Y.yi bıçaklayıp, kendisine de zarar veren Mehmet Y., tedavisinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Güncellenme: 19:36, 06/06/2021
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Annesini bıçakladı, serbest bırakıldı

Ulubağ Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı Mehmet Y., annesi Meryem Y.den iddiaya göre uyuşturucu almak için para istedi.

Mehmet Y. olumsuz yanıt aldığı annesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alıp annesini bacağından yaralayan Mehmet Y., daha sonra kendi kolunu ve göğsüne de zarar verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sesleri duyan komşuların  ihbarıyla gelen ekipler, yaralı anne ile oğlunu hastaneye kaldırdı. Oğlu tarafından bıçaklanan anne Meryem Y., tedavisinin ardından jandarmaya verdiği ifadesinde oğlundan şikayetçi olmadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Y., de ifadesi alındıktan sonra, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DHA

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