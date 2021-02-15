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Annesini boğazı kesilmiş halde buldu: Bu ev uğursuz

İzmir’in Konak ilçesinde, evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadın hayatını kaybetti.

Güncellenme: 17:54, 15/02/2021
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Annesini boğazı kesilmiş halde buldu: Bu ev uğursuz

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşayan O.A. (22), 112 acil servisi arayarak annesi Sibel A.'yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

“BU EV UĞURSUZ”

Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A. hastanede hayatını kaybetti.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen O.A.'nın evin önünde “Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü” diyerek feryat ettiği ifade edilirken, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen O.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. İHA

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