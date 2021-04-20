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Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı (55) pompalı tüfekle öldüren Murat A. (35) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Murat A., jandarmadaki ifadesinde, Karşıcı'nın kendisini gördüğü zaman, "Üvey evlat ne yapıyorsun bakalım" diye dalga geçtiğini, bu durumu kendisine yediremediğini, ayrıca annesiyle ilgili olumsuz dedikodular yaydığı için cinayeti işlediğini söyledi.

Güncellenme: 18:28, 20/04/2021
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Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Olay, 18 Nisan’da saat 13.00 sularında, Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A., annesinin yaklaşık 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Mahmut Karşıcı’yı evlerinin önünde gördü. Bunun üzerine sinirlenen Murat A., annesi hakkında çevrede olumsuz konuştuğunu ileri sürdüğü Karşıcı’ya, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle peş peşe 4 el ateş etti.

Karşıcı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karşıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, başka bir suçtan girdiği cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen Murat A.’yı gözaltına aldı.

DALGA GEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Murat A., jandarmadaki ifadesinde Karşıcı’nın kendisini gördüğü zaman, “Üvey evlat ne yapıyorsun bakalım” diyerek dalga geçtiğini, bu durumu kendisine yediremediğini, ayrıca annesiyle ilgili olumsuz dedikodular yaydığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Murat A., tutuklandı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:26,