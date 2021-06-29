Antalya Barosu’ndan Elmalı davası açıklaması

Antalya Barosu'ndan Elmalı davası hakkında basın açıklaması yaptı. Antalya Barosu, “Basın ve kamuoyunda “Elmalı Davası” olarak bilinen, 6 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğumuzun istismar edildikleri iddiasıyla görülen dava, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından soruşturma aşamasından bu yana takip edilmektedir” dedi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya da ilk celseden itibaren müdahil olunduğunu belirten Antalya Barosu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Duruşmalar titizlikle takip edilmektedir. Şu ana kadar 5 duruşma yapılmış olup, sanıklar 16/10/2020 tarihli celsede tutuklanmış, 05/01/2021 tarihli celsede tahliye edilmişlerdir. Yargılama sürmesine karşın, sanıkların beraat ettiklerine yönelik paylaşımlar üzerine bilgilendirme gereği duyulmuştur. Bir sonraki duruşma 17 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, çocukların üstün yararı, ikincil ve yeni mağduriyetler yaşamamaları, adalete ve gerçeklere ulaşma amacıyla çocuk hakları mücadelesi yapacağımızı, bu duyarlılıkla hareket edeceğimizi bilgilerinize sunarız”

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı ise, “Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

* 5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir / Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psiko sosyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır.

* Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

* Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde Mahkemesince sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir.

* 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

* Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir.

* Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.

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